公園で遊べると勘違いして喜んでいたダックスフンドのファミリーは、動物病院に連れて行かれてガッカリ…。診察室に入った後のそれぞれの様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破しています。 【動画：『公園に行ける！』と思い込んでいる4匹の犬→行き先が『病院だ』とわかったら…個性あふれる様子】 公園に来たと思ったら、病院だった…！ YouTubeチャンネル「ダックスフンドのぱーちゃ