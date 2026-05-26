カタール航空は、「FIFAワールドカップ2026」の開幕を前に、FIFAの特別塗装機（ボーイング777-300ER型機、機体記号：A7-BEH）を公開した。機内は特別な装飾を施しており、大会後にも継続して運航を予定している。欧米やアジアの主要路線に投入する。カタール航空は、FIFAワールドカップ2026の公式航空会社パートナーを務めている。2022年のカタール大会でも、特別塗装機を運航した。