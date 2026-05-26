山本が粘りの投球で今季4勝目を手にした(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間5月24日、敵地でのブルワーズ戦に先発し7回を1失点に抑え、自身3試合ぶりとなる白星を手にした。ここ2登板で黒星が続いていた日本人右腕は、このブルワーズ戦でも7本のヒットを打たれながら、相手打線を最少失点に抑えチームの連勝に貢献。ほぼ毎回、走者を背負うもピンチを広げることなく、7イニングを投げ抜いた。ゴロアウトの数は11個