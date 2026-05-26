WTTコンテンダー・ラゴスを制した大藤。写真はWTTコンテンダー太原のもの(C)Getty Images卓球の国際大会「WTTコンテンダー ラゴス」（ナイジェリア）が現地時間5月24日まで行われ、女子シングルス決勝では、大藤沙月(世界ランク12位)と橋本帆乃香（世界ランク14位）が対戦。日本選手同士によるファイナルは4-1で大藤が勝利し、見事な戦いぶりで頂点の座を掴んだ。【動画】日本人対決を制したのは大藤沙月！橋本帆乃香を下したラ