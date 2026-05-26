◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに再び1とした。この日は、メジャー初昇格で初スタメンをつかんだ西田陸浮外野手（25）が同初安打&右翼の守備でレーザービームと活躍した。一方で「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手は、リーグ単独トップの8戦ぶり18号ソロをマークして、西田のデビ