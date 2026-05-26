福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市中央区）の生徒が死傷した部活動の遠征バス事故で、事故現場で見つかった現金３万３０００円入りの封筒について、バス会社「蒲原鉄道」（新潟県五泉市）の営業担当者が自身が用意したと説明していることが同社関係者への取材でわかった。福島県警は、同社の捜索や社長らへの聞き取りを行い、有償の送迎を無許可で行う「白バス」行為に当たるか調べている。同校は１０日に開