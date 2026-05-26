M！LK佐野勇斗（28）が25日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。6月1日から放送されるCMに出演。最近日常で感じた超ハッピーな出来事を問われると、「ドラマの撮影中に小学生の子たちが僕のとなりを通り過ぎて、後ろの方の子に『好きすぎて滅！』と大きい声で歌っていただいた」とM！LKのヒット曲が子どもたちにも流行していることを実感したと明かし、喜んでいた。女優川栄李奈（31）も出席。4