韓国の人気チア、ハ・ジウォンがゲームに出てきそうなミリタリールックを披露した。最近、ハ・ジウォンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ハ・ジウォン、ほぼ素肌のミリタリールックキャプションには、敬礼の顔と緑色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ハ・ジウォンが忠清南道（チュンチョンナムド）論山（ノンサン）にある韓国陸軍の訓練所を訪れたときのものである。（写真＝ハ・ジウォン