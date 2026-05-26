ローマ教皇レオ14世が即位後初めて「回勅」と呼ばれる教皇の教えを記した重要文書を発表し、世界で加速するAI＝人工知能の開発や、トランプ政権が提唱する「正当な戦争」について批判しました。ローマ教皇 レオ14世「AI（人工知能）は、すでに私たちの生活の多くの領域に影響を与え、人類の共存を形作る意思決定に影響を及ぼしています」ローマ教皇レオ14世は25日、全世界のカトリック教徒や司教に向けた回勅を即位後初めて発