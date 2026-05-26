SUVに強い三菱にラインナップされる「ベーシック軽」とはSUVに強いメーカーというイメージが強い三菱は、オールラウンダーミニバンの「デリカD：5」やピックアップトラックの「トライトン」、そして間もなくの登場がウワサされる新型「パジェロ」といった車種が人気となっています。これは軽自動車のジャンルにおいても同様で、“デリカ”シリーズのイメージを軽スーパーハイトワゴンに落とし込んだ「デリカミニ」が高い人気を