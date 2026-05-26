年収別クルマ予算の現実…手取りの何割が適正か？ FP（ファイナンシャルプランナー）がライフスタイル別に詳細解説憧れのクルマを購入する際、ローンや維持費が家計を圧迫しないか不安になることはありませんか。年収が上がれば高いクルマを買えると思われがちですが、実際は住宅や教育費などのライフステージによって支出のバランスは変化します。ファイナンシャルプランナーの解説をもとに適正なクルマ予算の目安を解説