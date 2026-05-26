◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに再び1とした。この日メジャー初昇格即「9番・二塁」で初スタメンした西田陸浮外野手（25）は、4回第2打席でメジャー初安打となる中前打をマークした一方で、2回2死一、二塁の守備で、ジャクソンの右前打をさばいて「レーザービーム」で二塁走者の本塁生還を