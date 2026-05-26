元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲の“窓越し”ショットが話題になっている。２６日までにインスタグラムで「窓際ひなたぼっこ猫の気持ちになれました笑」とつづると、二の腕があらわになったノースリーブ姿での写真を披露。窓の外から撮影された“窓越し”ショットになっている。この投稿にファンからは「窓越しも綺麗！とてもかわいいです！」「窓越しのなぎちゃん美しすぎ！」「窓越しでもキャワイイ」「高級ペルシャ猫