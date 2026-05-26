『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！ 山本 杏が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！ 山本 杏 ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】山本 杏（やまもと・あん）2006年5月16日生まれ神奈川県出身身長156cm血液型＝O型「ミスマガジン2024」ミスヤングマガジン受賞。主演のショートドラマ『星屑の約束』が配信中。ネスカフェ×ショӦ