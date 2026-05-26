アメリカのトランプ大統領は、イランが核兵器開発を放棄しなければイランとは合意を結ばない考えを強調しました。トランプ大統領は25日、SNSへの投稿で「イランとの合意は偉大で意義深いものになるか、合意そのものが成立しないかのどちらかだ」と述べました。その上で、オバマ政権がイランと結んだ核合意について、「イランが核兵器を手に入れるための直接的かつ明白な道筋だった」と非難し、イランの核兵器開発の放棄について妥