5月24日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）は、番組放送55周年を記念した特別企画として、香川県から1時間の拡大スペシャルをお届け！ 【TVer】芝居未経験の夫がファミリー一座に電撃加入！ 大衆演劇に生きる新婚さんとは!? 金比羅山の芝居小屋に新風！ 全員が家族の劇団へ飛び込んだ、芝居経験ゼロの夫 MCの藤井隆と井上咲楽が訪れたのは、香川県まんのう町、金比羅山のふもとに芝居小屋を構