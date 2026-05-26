プロ野球のセ・パ交流戦が26日、各地で開幕。約1か月間にわたる熱戦が始まります。昨季の交流戦は、ソフトバンクは12勝5敗1分で9度目の優勝を達成。打線では柳町達選手が18試合で27安打、打率.397、出塁率.474を記録するなど躍動。モイネロ投手が1試合18奪三振を記録するなど、3試合23イニングで防御率0.78と無双しました。リーグ全体の対戦成績でも、セ・リーグの43勝に対し、パ・リーグが63勝と大きく上回り、3年連続でパ・リー