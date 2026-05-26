きょうも晴れ間の出る所が多く、西日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。ただ、九州や四国には雨の範囲が広がりそうです。奄美は前線の影響で大気の状態が非常に不安定で、昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。【奄美地方では非常に激しい雨も土砂災害に警戒】奄美付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、活発な雨雲がかかるでしょう。昼前にかけては1時間に50ミリ以上の