本日5月26日（火）、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、MC2人が全長およそ24キロの隅田川を船で大冒険。隅田川沿いには浅草や両国など江戸から続く信仰や文化を体感できる街が広がっており、世界各国から観光客が訪れる大