前橋国際芸術祭実行委員会が、群馬・前橋市の中心市街地を舞台にしたアートイベント「第1回 前橋国際芸術祭2026」を開催する。期間は9月19日から12月20日まで。本日開催された記者発表会で、最新の参加アーティストやプログラムが公開され、今春話題を集めたマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）の日本初の大規模個展が同芸術祭に巡回することが発表された。【画像をもっと見る】「建築の街」を確立する再開発芸術祭の第1