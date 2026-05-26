本日5月26日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「住まいのトラブル110番」。ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した郄梨沙羅が明石家さんまと初対面。郄梨が「8歳から（ジャンプを）始めて、21年くらいです」と言うと、さんまは“ジャンプ”に掛けたコメントで郄梨を笑わせる。手越祐也は同じくT.N.Tのメンバー・Ryu.と2人での登