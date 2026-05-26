5月30日（土）よる9時 第8話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」第8話に、松下由樹がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキの母親・かおり役を演じる。第8話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/■松下由樹 コメント町田啓太さんの母親役は今回で2度目になります。町田さんご本人の優しさや物腰の柔らかさが、そのまま役柄になっている印象で、温かみのある素敵なドラマへの参