サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて25日に始動。5度目の大舞台に挑む長友佑都選手が「いいところも悪いところも伝えていきたい。ピッチで練習から雰囲気を作って背中で見せていきたい」とベテランとしての役割も強調しました。練習を終えた現在の心境について、「いよいよ始まったという感じ。カタールから3年半くらいこの日のためにすべてをかけてやってきた」とコメント。合宿初日の雰囲気については、「1日目か