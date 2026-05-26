俳優の賀来賢人（36）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。俳優の古田新太（60）、池田成志（63）からの金言を明かした。キャリアの初期は舞台出演が中心だったという賀来。演目は喜劇が多く、古田や池田との共演が多かったという。しかし、当時は「僕だけスベるっていう現象が…」と観客の反応を得られず苦悩していたという。これに有田哲平から「笑いを取りに行ってスベってるの?」と