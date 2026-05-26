プロ野球・巨人の平山功太選手が、4月の試合で見せた“神走塁”を自ら解説しました。4月29日に東京ドームで行われた広島戦の2回、1アウト2、3塁の場面でした。9番・竹丸和幸投手がバントすると3塁ランナーの平山選手が本塁へ突入。打球を処理した相手投手からのグラブトスが捕手へわたりタイミングはアウトでしたが、平山選手は左手をおとりにし、右手でホームをタッチし生還するという離れ業をやってのけました。映像を見返した平