今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「住まいのトラブル110番」。高梨沙羅、岡田結実、松本薫、柳原可奈子、ケンドーコバヤシらが住まいに関する悩みを告白する。【写真】『さんま御殿』初登場！帰国時の悩みを明かす高梨沙羅今回は、ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した高梨沙羅がさんまと初対面。高梨は現在スロベニアに拠点を置いているため、