女優の倉科カナが25日、インスタグラムを更新。24日行われた「第87回オークス」でプレゼンターを務めたことを報告し、ドレス姿を公開した。【写真】倉科カナの美しいドレス姿をもっと見る倉科は「思い出の写真と共に」と切り出し、「JRA第87回オークスで プレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭