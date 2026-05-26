フリーアナウンサーの中川安奈が25日にInstagramを更新し、人生初のゴルフコンペに参加したことを報告。キュートなゴルフウェア姿にファンから歓声があがった。【別カット】かわいいゴルフコーデの中川安奈、珠界レジェンドや元サッカー日本代表らともパシャリ！中川は「人生初のゴルフコンペ デビューしました」「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...」と報告。ラウンドは元福岡ソフトバンク