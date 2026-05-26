タレントの原史奈が25日、自身のInstagramを更新し、1歳になる我が子とプールを楽しむ姿を公開し、ファンを和ませている。【写真】45歳に見えない！原史奈の近影原は1981年5月22日生まれの45歳。1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、グラビアアイドルとしてデビュー。その美ぼうと抜群のスタイルを武器に雑誌グラビアで活躍するかたわら、バラエティや演技の方面でも活動していた。私生活では2007年3月にスポーツジャ