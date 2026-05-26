黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第6話が25日に放送され、“ぶつかりおじさん”が登場し衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「うわ…」「まさか」「ガチの事件でやばい」といった声が集まった。【写真】茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）の“SNS戦略”がまさかの事態に！『銀河の一票』第6話場面カット都知事選の告示日まであと一か月を切った。茉莉（黒木）とあかり（野