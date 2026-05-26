２１日に開催されたコンサートで、乃木坂４６を卒業した梅澤美波に注目が集まっている。２６日までにインスタグラムで「乃木坂工事中ラスト出演になります。卒業式、してもらっちゃいました！観てください！！」とつづると、お笑いコンビ・バナナマンの設楽統との２ショットを公開。制服姿のオフショットだけ得なく、卒業コンサート時のブラックドレス姿での写真もアップされた。この投稿に、ＳＮＳ上でファンからは「お兄ち