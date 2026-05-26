筆者は妹との2人姉妹です。幼い頃から病気がちだった母のお葬式の際、妹は「良かったね」と声をかけました。不謹慎だと責める親族もいたのですが、妹の発言には私たちならではの想いがあったのです。 病気がちな母 母は私たちが幼い頃から身体が弱く、家の手伝いなどを妹と一緒に行ってきました。 若い頃に患った腎結石で腎臓は1個しかなく、脊椎側弯症の影響で背骨が曲がり、心臓にも異常があった母。私たちが成人してか