中村俊輔コーチも加わった豪華コーチ陣森保一監督率いる日本代表が5月25日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて始動した。この日は13人が合流し、多くのファン・サポーターが見守る中で約1時間トレーニング。豪華コーチ陣もピッチに立ち、選手たちをサポートした。現地のファン・サポーターからは、選手たちの名前だけでなく、コーチの名前も飛び交った。「俊輔コーチ！」。新たに入閣した中村俊輔コーチをはじめ