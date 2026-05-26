対戦車弾を奪い返すことに成功した安達3尉は、強引に突進してくるロシア軍の車両に標準を合わせる。突進する車両には、ワグネル隊のサーシャとワーニャが同乗していた……。【続きを読む】「もはや補給はない…今後は現有戦力で対応せよ」中隊長からの“シビアすぎる現況報告”第10話〈後編〉へ続く〈「もはや補給はない…今後は現有戦力で対応せよ」中隊長からの“シビアすぎる現況報告”〉へ続く（柏葉比呂樹,砂川文次