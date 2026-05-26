〈「敵の正面から強引に突破せよ！」ロシア軍将校からワグネル隊に下された《無慈悲すぎる指令》〉から続く 正面突破を試みたワグネル隊だったが、安達3尉の対戦車弾によって制圧される。車両に同乗していたサーシャは九死に一生を得るが……。「小隊」第10話 前編を読む次回は6月16日（火）更新予定です。（柏葉比呂樹,砂川文次）