政権発足から半年が経過してもマスコミ各社の世論調査で50〜60%台の高い支持率を維持する高市内閣。その理由の一つは「実行力があるから」だという。世論の強い支持を後ろ盾に、高市早苗首相が進める肝いりの政策がインテリジェンス（情報収集・分析）の強化だ。【画像】北朝鮮を訪問した朝鮮総連傘下・商工連合会の朴忠佑会長とみられる人物。本来、日本への再入国が禁じられているその司令塔となる「国家情報局」は今国会で