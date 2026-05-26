現在、国内配信サービスで、会員数1000万人を超える王者Netflixに対抗するのが、国内シェア2位につけるU-NEXT。同社を率いる、U-NEXT HOLDINGSで代表取締役社長CEOをつとめる宇野康秀氏が、起業家としての人生を振り返った。【画像】宇野康秀氏の父親は旧・USENの創業者。720万本の電柱に、自社ケーブルを無断設置した逸話が伝わる◆◆◆「何回でも刑務所行ったるわ！」私はよく、創業社長と勘違いされますが、1989年にインテ