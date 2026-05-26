“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマに高田純次が毎回さまざまな場所を自由気ままに散歩するテレビ朝日系『じゅん散歩』。きのう25日から〜29日の放送（10：10〜10：40 ※一部地域を除く）では、高田が1年ぶりとなる広島を舞台に、地元の人たちと爆笑交流を交えながら街の魅力をたっぷり堪能する散歩を届ける。【写真】今では健脚となった高田純次片足でもふらつくことなくしっかり立つ25日の放送では、再開発が進行中で日