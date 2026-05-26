11月の中間選挙を前にして、トランプ大統領の後継者が誰になるのかに注目が集まっている。いま急浮上しているのが、マルコ・ルビオ国務長官だ。なぜルビオなのか、前駐米大使の冨田浩司氏が分析する。【画像】微妙な距離感のルビオ氏とバンス氏◆◆◆キューバン・ロビーの申し子米国政治について少しでも知識がある人にとって、ルビオにはどことなく頼りない印象がつきまとう。ルビオ国務長官Ⓒ