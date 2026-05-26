ABEMA「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務めるチョコレートプラネット・長田庄平が、2026年5月28日開幕のラリージャパンの魅力を体験形式で伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』の第1〜3弾（配信中）に出演。“愛車”で都内をラリー体験した。【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せ第1弾には、ラリードライバーの兼松由奈選手が登場。長田のために渋谷区からスカイツリータウンまで