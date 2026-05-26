ヒルトン名古屋は、「トロピカルサマーランチ＆ディナービュッフェ」を5月15日から9月13日まで開催している。南国リゾートをテーマに、総料理長が沖縄、韓国、インドネシアなどアジア各国と、ハワイやジャマイカなどの郷土料理を取り入れたメニューを構成する。沖縄そばやもずくスープ、バリ風ポークの串焼き、厚揚げと野菜のガドガドなどを通じて、各地の食文化を組み合わせた料理とスイーツを提供する。ホットメニューでは、塊肉