存在感を示していた平山など若手も奮闘している。肉離れでの離脱が惜しいばかりだ(C)産経新聞社健闘か、あるいは物足りなさか。巨人ファンの間でも評価は分かれそうです。今シーズン、ここまでの巨人の戦いぶりです。46試合を終え、24勝22敗の貯金2。首位・阪神にもいい位置で追いかけていましたが、21日からの直接対決3連戦（東京ドーム）で3タテを食らい、4.5ゲーム差に広がってしまいました。【動画】さすがの一振り！通算3