競争が過酷なメジャーリーグで生き抜くのは、やはり並大抵ではない。それは侍ジャパンの不動の4番だった吉田も同様だ(C)Getty Images久々に飛び出した一発ようやく待望の一発が出た。現地時間5月24日、レッドソックスの吉田正尚が、本拠地フェンウェイ・パークで行なわれたツインズ戦に「5番・DH」で先発出場。チームが1点を追っていた2回、先頭打者として立った第1打席に、今季第1号となるソロアーチを放った。【動画】頼りにな