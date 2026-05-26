小学生なのに小児運賃を認めてくれないバスの運転手。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味身分証明書などなく、困り果てていたところに見知らぬ女性が近づいてきて――。北海道在住の50代女性（投稿時）・Rさんの体験談。＜Rさんからのおたより＞私が小学校5年生の時のことです。旭川に住んでいて、街からバスで帰った時、自宅近くのバス停で小