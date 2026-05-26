お笑い芸人の狩野英孝（44）が、24日放送のフジテレビ系『かのサンド増刊号』に出演。自身の経験に基づく効果的なダイエット方法を紹介した。【写真】『ホノルルマラソン』雨の中、スタート前に笑顔でガッツポーズする狩野英孝＆藤木直人この日は、「ふるさと凱旋SP」と題し、過去の名場面を振り返りながらトークを繰り広げた。視聴者からの質問に答えるコーナーで、楽しみながら効果のあるダイエット方法を教えてほしいとい