ベナブル監督「期待通りのプレーをしてくれた」ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地・ツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューした。第2打席でメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。試合後、ウィル・ベナブル監督は「見ていて楽しい選手だし、良いプレーヤーだ」と称賛した。守備で見せた。同点の2回2死一、二塁ではジャクソンの右前打で本塁へストライク送球。勝ち越し生還を狙った二塁