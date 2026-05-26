ガールズグループITZYのユナが、制服姿を披露した。ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し「take my hand」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】ミニスカ×ニーハイの破壊力…ユナの“絶対領域”公開された写真には、制服を身にまとったユナの姿が収められている。風になびくストレートヘアが清楚なオーラを漂わせ、まるで青春映画のワンシーンのような爽やかなビジュアルでファンを魅了した 。また、ミニ丈