フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が、建設中の新居の玄関を初公開し、反響が寄せられている。２５日までに「両親も、私と同い年くらいの時に…？！」と題してブログを更新し、「なんと両親も４０年くらい前に、積水ハウスで家を建ててたのです…！」「話は聞いてたけど、初めて写真送ってもらった！！！」と建築中の実家の前で撮影された幼少期の家族写真を披露。続くブログで「【