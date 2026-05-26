いざ交流戦！広島・新井貴浩監督（４９）が２５日、きょう２６日から開幕する「日本生命セ・パ交流戦２０２６」での目標に借金完済を掲げた。チームは若鯉の躍動もあり、２年ぶりの３カード連続勝ち越し中と勢いに乗って交流戦に突入。シーズンを左右する１８試合で、新井カープが快進撃を開始する。シーズンの行方を左右する１８試合がいよいよ幕を開ける。２６日から３週間にわたって開催されるセ・パ交流戦。新井監督は、「