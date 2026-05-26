健康生活研究家、温泉マイスターなど多方面で活動するglobeのマーク・パンサー（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。「ほぼ間違い！お風呂のカビ対策」と題し、浴室における“正しいカビ対策”について解説した。【動画】実際に入浴しながら“カビ対策”を解説したマーク・パンサーマークは、自身も今までは良かれと思ってカビが生えないように入浴中もずっと換気扇を「回しっぱなし」にしていたというが、それが間違い